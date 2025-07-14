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14 липня, 18:41
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На Київщині чули вибухи: ППО працює по ворожих безпілотниках

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Київській області ввечері 14 липня пролунали вибухи через роботу ППО по ворожих безпілотниках.
  • Тривогу оголосили о 17:49 через загрозу атаки ворожими дронами-камікадзе, а про роботу ППО повідомили о 18:38.

У Київській області ввечері 14 липня пролунали вибухи. По ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про вибухи у Київській області?

Тривогу у Київській області оголосили о 17:49. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки дронами-камікадзе.

Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА, 
– писали військові.

Про роботу ППО стало відомо о 18:38. Про це написали у Київській обласній військовій адміністрації. 

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – мовиться у повідомленні.

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