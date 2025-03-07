На Київщині чути вибухи: працює ППО
- Ввечері 7 березня російська армія запустила по Україні "Шахеди", у Київській області пролунали вибухи, працює ППО.
- Київська ОВА закликає не нехтувати безпекою, залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Ввечері 7 березня російська армія запустила по Україні "Шахеди". У Київській області пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.
Дивіться також Ракети до ППО, артилерія, снаряди: як довго Україна протримається без військової допомоги США
Що відомо про вибухи на Київщині
Так, Київська ОВА попередила про вибухи у регіоні близько 23:04.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,
– наголосили там.
Водночас в ОВА закликали не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
До слова, повітряна тривога у Київській області лунає з 21:53. Водночас сирени через загрозу "Шахедів" вже поширилися і на столицю. Там оголосили про загрозу о 22:59.