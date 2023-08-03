5-річну дівчинку зняли з підвіконня, коли вона хотіла спуститися з 2-го поверху по канату
Джерело:ДСНС
На Київщині рятувальники зняли з підвіконня дівчинку, яка планувала по канату спуститися на подвір’я. У ДСНС показали порятунок маленької "альпіністки".
2 серпня у Броварах мешканці одного з будинків звернулися до працівників ДСНС. Вони повідомили, що на підвіконні 2-го поверху стоїть маленька дівчинка з наміром спустися на вулицю по канату.
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Сусіди прийшли на допомогу
На вулиці Соцмістечко на 2-ому поверсі одного з п’ятиповерхових будинків стояла дівчинка приблизно п'яти років. Малеча планувала по канату спуститися на подвір’я.
На щастя, сусіди помітили маленьку "альпіністку" і спробували відмовити її від здійснення задуманого.
Зрештою, дитина послухалася і залізла назад до квартири.
Згодом прибули рятувальники і по драбині спустили дівчинку з підвіконня.
Хоча сусідам вдалося вмовити малечу відмовитися від її задуму, рятувальники припустили, що вона може до нього повернутися, саме тому вирішили діставати дитину через вікно.
Момент порятунку дівчинки: відео
У ДСНС попереджають батьків, аби вони не залишали своїх дітей без нагляду, адже "не всі пригоди малих дослідників завершуються без наслідків".
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