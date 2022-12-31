Комендантська година на Київщині: які обмеження діятимуть під час свят
31 грудня 2022, 11:18Читать новость на русском
Джерело:КОВА
На Київщині щодня діє комендантська година. Її не відміняли й у новорічну ніч.
Так, комендантська година на Київщині діятиме щодня з 23:00 до 5:00. Тому дотримуйтесь відповідних правил.
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Комендантська година на Київщині
Такі тимчасові обмеження розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону продовжено з 1 до 8 січня.
Зверніть увагу, що під час новорічних свят комендантська година діятиме у звичному режимі – тобто з 23:00 до 5:00. Жодних змін та послаблень не передбачено.
Під час комендантської години не можна:
- перебувати на вулиці та в інших громадських місцях,
- переміщатися транспортом або пішки.
Комендантська година по всіх областях України
- Київ – з 23:00 до 5:00
- Вінницька область – з 00:00 до 5:00
- Волинська область – з 00:00 до 5:00
- Дніпропетровська область – з 23:00 до 5:00
- Донецька область – з 21:00 до 5:00
- Житомирська область – з 00:00 до 5:00
- Закарпатська область – немає комендантської години
- Запорізька область – з 23:00 до 5:00
- Івано-Франківська область – з 00:00 до 05:00
- Кіровоградська область – з 23:00 до 5:00
- Луганська область – з 21:00 до 5:00
- Львівська область – з 00:00 до 5:00
- Миколаївська область – з 22:00 до 6:00
- Одеська область – з 23:00 до 5:00
- Полтавська область – 23:00 до 5:00
- Рівненська область – з 00:00 до 5:00
- Сумська область – з 23:00 до 5:00
- Тернопільська область – з 23:00 до 5:00
- Харківська область – з 23:00 до 5:00
- Херсонська область – з 19:00 до 6:30
- Хмельницька область – з 00:00 до 5:00
- Черкаська область – з 23:00 до 5:00
- Чернівецька область – з 23:00 до 5:00
- Чернігівська область – з 23:00 до 4:00.