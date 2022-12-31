Комендантська година на Київщині: які обмеження діятимуть під час свят

31 грудня 2022, 11:18
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Джерело:

КОВА

На Київщині щодня діє комендантська година. Її не відміняли й у новорічну ніч.

Так, комендантська година на Київщині діятиме щодня з 23:00 до 5:00. Тому дотримуйтесь відповідних правил.

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Комендантська година на Київщині

Такі тимчасові обмеження розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону продовжено з 1 до 8 січня.

Зверніть увагу, що під час новорічних свят комендантська година діятиме у звичному режимі – тобто з 23:00 до 5:00. Жодних змін та послаблень не передбачено.

Під час комендантської години не можна:

  • перебувати на вулиці та в інших громадських місцях,
  • переміщатися транспортом або пішки.
Важливо! Винятком є задіяність у роботі критичної інфраструктури, якщо в людини є підтвердження у вигляді спецперепустки. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Комендантська година по всіх областях України

  • Київ – з 23:00 до 5:00
  • Вінницька область – з 00:00 до 5:00
  • Волинська область – з 00:00 до 5:00
  • Дніпропетровська область – з 23:00 до 5:00
  • Донецька область – з 21:00 до 5:00
  • Житомирська область – з 00:00 до 5:00
  • Закарпатська область – немає комендантської години
  • Запорізька область – з 23:00 до 5:00
  • Івано-Франківська область – з 00:00 до 05:00
  • Кіровоградська область – з 23:00 до 5:00
  • Луганська область – з 21:00 до 5:00
  • Львівська область – з 00:00 до 5:00
  • Миколаївська область – з 22:00 до 6:00
  • Одеська область – з 23:00 до 5:00
  • Полтавська область – 23:00 до 5:00
  • Рівненська область – з 00:00 до 5:00
  • Сумська область – з 23:00 до 5:00
  • Тернопільська область – з 23:00 до 5:00
  • Харківська область – з 23:00 до 5:00 
  • Херсонська область – з 19:00 до 6:30
  • Хмельницька область – з 00:00 до 5:00
  • Черкаська область – з 23:00 до 5:00
  • Чернівецька область – з 23:00 до 5:00
  • Чернігівська область – з 23:00 до 4:00.

Автор: Софія Ковнір