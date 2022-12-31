Комендантська година на Київщині: які обмеження діятимуть під час свят

На Київщині щодня діє комендантська година. Її не відміняли й у новорічну ніч.

Так, комендантська година на Київщині діятиме щодня з 23:00 до 5:00. Тому дотримуйтесь відповідних правил.

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Комендантська година на Київщині

Такі тимчасові обмеження розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону продовжено з 1 до 8 січня.

Зверніть увагу, що під час новорічних свят комендантська година діятиме у звичному режимі – тобто з 23:00 до 5:00. Жодних змін та послаблень не передбачено.

Під час комендантської години не можна:

перебувати на вулиці та в інших громадських місцях,

переміщатися транспортом або пішки.

Комендантська година по всіх областях України

Київ – з 23:00 до 5:00

Вінницька область – з 00:00 до 5:00

Волинська область – з 00:00 до 5:00

Дніпропетровська область – з 23:00 до 5:00

Донецька область – з 21:00 до 5:00

Житомирська область – з 00:00 до 5:00

Закарпатська область – немає комендантської години

Запорізька область – з 23:00 до 5:00

Івано-Франківська область – з 00:00 до 05:00

Кіровоградська область – з 23:00 до 5:00

Луганська область – з 21:00 до 5:00

Львівська область – з 00:00 до 5:00

Миколаївська область – з 22:00 до 6:00

Одеська область – з 23:00 до 5:00

Полтавська область – 23:00 до 5:00

Рівненська область – з 00:00 до 5:00

Сумська область – з 23:00 до 5:00

Тернопільська область – з 23:00 до 5:00

Харківська область – з 23:00 до 5:00

Херсонська область – з 19:00 до 6:30

Хмельницька область – з 00:00 до 5:00

Черкаська область – з 23:00 до 5:00

Чернівецька область – з 23:00 до 5:00

Чернігівська область – з 23:00 до 4:00.

Винятком є задіяність у роботі критичної інфраструктури, якщо в людини є підтвердження у вигляді спецперепустки. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.