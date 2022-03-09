На Київщині гуманітарна катастрофа: окупанти вдаються до мародерств та знущань
У Бучанському районі на Київщині станом на 9 березня окупанти влаштували гуманітарну катастрофу. Доступ до низки населених пунктів – відсутній.
За даними ДСНС, на території цих населених пунктів розгорнуті російські блокпости, і ведуться бойові дії, повідомляє 24 канал. Російські нелюди обстрілюють житлові будинки та об'єкти інфраструктури.
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Місцеві жителі розповідають, що окупанти вбивають та займаються мародерством.
Протягом майже тижня у населених пунктах відсутнє життєзабезпечення населення, окупанти блокують всі можливі шляхи для підвозу води, продуктів та медикаментів,
– мовиться у повідомленні.
За даними ДСНС, евакуації потребують 4,4 тисячі людей. Вони перебувають у захисних спорудах, підвалах, дачних кооперативах та під завалами.
Доступ відсутній до таких населених пунктів:
- Буча,
- Ворзель,
- Ірпінь,
- Михайлівська Рубежівка,
- Гостомель,
- Бородянка,
- Шибене,
- Нове Залісся,
- Красний Ріг,
- Макарів,
- Миколаївка,
- Колонщина,
- Копилів,
- Северинівка,
- Березівка,
- Плахтянка,
- Червона Гірка,
- Гавронщина,
- Немішаєво,
- Микуличі,
- Пороскотень,
- Клавдієво-Тарасове,
- Мила,
- Гурівщина.
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