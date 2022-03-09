На Київщині гуманітарна катастрофа: окупанти вдаються до мародерств та знущань

9 березня 2022 , 09:37
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У Бучанському районі на Київщині станом на 9 березня окупанти влаштували гуманітарну катастрофу. Доступ до низки населених пунктів – відсутній.

За даними ДСНС, на території цих населених пунктів розгорнуті російські блокпости, і ведуться бойові дії, повідомляє 24 канал. Російські нелюди обстрілюють житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

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Місцеві жителі розповідають, що окупанти вбивають та займаються мародерством.

Протягом майже тижня у населених пунктах відсутнє життєзабезпечення населення, окупанти блокують всі можливі шляхи для підвозу води, продуктів та медикаментів,
– мовиться у повідомленні.

За даними ДСНС, евакуації потребують 4,4 тисячі людей. Вони перебувають у захисних спорудах, підвалах, дачних кооперативах та під завалами.

Доступ відсутній до таких населених пунктів:

  • Буча,
  • Ворзель,
  • Ірпінь,
  • Михайлівська Рубежівка,
  • Гостомель,
  • Бородянка,
  • Шибене,
  • Нове Залісся,
  • Красний Ріг,
  • Макарів,
  • Миколаївка,
  • Колонщина,
  • Копилів,
  • Северинівка,
  • Березівка,
  • Плахтянка,
  • Червона Гірка,
  • Гавронщина,
  • Немішаєво,
  • Микуличі,
  • Пороскотень,
  • Клавдієво-Тарасове,
  • Мила,
  • Гурівщина.

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Автор: Мар'яна Бекало