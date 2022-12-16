На Київщині та Харківщині – вибухи, працює ППО: є влучання в критичну інфраструктуру
У Київській та Харківські області пролунали вибухи. За даними телеграм-каналів, в регіонах працює наша ППО.
Варто відзначити, що орієнтовно з 7 – 8 години ранку 16 грудня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Ворог підняв у небо стратегічну авіацію, тож є загроза масованого ракетного удару.
Зауважте Очікуємо близько 60 ракет, частина вже в небі України, – Кім про масовану атаку ворога
Що відомо про атаку росіян
Про вибухи у Київській області повідомили ЗМІ. Згодом в телеграм-каналі monitor написали, що на Київщині спрацювала ППО.
Орієнтовно о 9 годині ранку 16 грудня глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив, що в області працює ППО.
Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях,
– повідомив Кулеба.
Він також просив людей нічого не фотографувати та не викладати в мережу.
Яка ситуація на Харківщині
Також вибухи почули в Харкові. За даними телеграм-каналу "Всевидюче ОКО. Україна" там також спрацювала протиповітряна оборона.
Окрім того, за даними monitor Харків атакують із зенітного ракетного комплексу С-300 із Білгородської області Росії.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі області.
Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини,
– заявив посадовець.
Уточнив, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.
Які наслідки атаки в інших областях
- Повітряна тривога в Україні пролунала орієнтовно о 8 годині ранку 16 грудня. Згодом повідомили, що ворог підняв у небо стратегічну авіацію з аеродрому "Енлельс-2".
- За даними глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, очікуємо близько 60 ракет. Станом на 8:20 16 грудня частина вже була в небі України.
- Згодом вибухи пролунали орієнтовно на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та у Кривому Розі. Попередньо, там спрацювала ППО.