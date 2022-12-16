На Київщині та Харківщині – вибухи, працює ППО: є влучання в критичну інфраструктуру

У Київській та Харківські області пролунали вибухи. За даними телеграм-каналів, в регіонах працює наша ППО.

Варто відзначити, що орієнтовно з 7 – 8 години ранку 16 грудня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Ворог підняв у небо стратегічну авіацію, тож є загроза масованого ракетного удару.

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Що відомо про атаку росіян

Про вибухи у Київській області повідомили ЗМІ. Згодом в телеграм-каналі monitor написали, що на Київщині спрацювала ППО.

Орієнтовно о 9 годині ранку 16 грудня глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив, що в області працює ППО.

Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях,

– повідомив Кулеба.

Він також просив людей нічого не фотографувати та не викладати в мережу.

Яка ситуація на Харківщині

Також вибухи почули в Харкові. За даними телеграм-каналу "Всевидюче ОКО. Україна" там також спрацювала протиповітряна оборона.

Окрім того, за даними monitor Харків атакують із зенітного ракетного комплексу С-300 із Білгородської області Росії.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі області.

Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини,

– заявив посадовець.

Уточнив, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Які наслідки атаки в інших областях