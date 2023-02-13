Вражаюча схема: на Київщині викрили "волонтера", який за гроші переправляв чоловіків за кордон

У Київській області викрили керівника благодійного фонду, який придумав схему, як за гроші допомагати військовозобов'язаним перетинати кордон. За свої послуги керівник фонду просив до 7,5 тисяч доларів.

За даними слідства, мешканець Київщини розробив схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Для цього він створив благодійний фонд та орендував приміщення.

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Підозрюваний підробляв довідки для військовозобов'язаних

Там підозрюваний зустрічався з охочими скористатися його послугами, які оцінював від 6 до 7,5 тисяч доларів. За таку суму він обіцяв організувати виїзд за кордон за підробленими довідками волонтера з внесенням відповідних відомостей до системи "Шлях".

Керівнику благодійного фонду повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час обшуків у керівника фонду вилучено грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку з даними про громадян, які до нього зверталися, а також документацію з їхніми анкетними даними.

Що відомо про перетин кордону під час воєнного стану

В Україні від 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну агресію, запроваджено воєнний стан і мобілізацію. Відповідно, під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки у віці 18 – 60 років не можуть виїжджати за кордон. Однак існує чимало винятків.

Виїхати за кордон у 2023 році зможуть:

чоловіки з інвалідністю;

чоловіки, які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки, які потребують постійного догляду;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними.

Також право перетинання держаного кордону мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

За незаконний перетин кордону передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачена за перетин кордону поза пунктами пропуску.

Якщо військовозобов'язаний вирішив перетнути кордон з підробленими документами, печатками, штампами або бланками, такі дії будуть кваліфікуватися вже за 358 статтею Кримінального кодексу.