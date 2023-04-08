Поліція підтвердила смерть чоловіка біля храму на Київщині: нові подробиці
Під час штовханини біля храму у селі Липовець Київської області помер чоловік. Поліцейські вже з'ясовують усі обставини.
Кримінальне провадження відкрили за статтею 115 – вбивство з позначкою "природна смерть". Про це в коментарі 24 Каналу розповіла речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.
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Причина смерті – серцевий напад
Померлий – чоловік 1961 року народження. Це не посадовець, а один з тих, хто був біля храму на стороні ПЦУ під час конфлікту. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.
Причиною (смерті – 24 Канал) точно був не сам конфлікт, не штовханина. У нього були проблеми з серцем і стався серцевий напад,
– зазначила речниця поліції Київської області.
За її словами, раніше чоловікові вже двічі робили операцію. На серці стояли штучні клапани.
Також у поліції зазначили, що на території храму наразі законно перебуває ПЦУ. Тож про ніяке "захоплення храму", як заявляють у МП, не йдеться.
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Що відомо про штовханину у Липовці
- Раніше сільська громада ухвалила рішення про перехід храму в підпорядкування ПЦУ.
- У суботу, 8 квітня, до церкви прийшли парафіяни з вимогою до священника УПЦ передати їм ключі.
- Коли піп відмовився це робити, люди спробували зайти до храму. Однак, представники МП вирішили їм завадити. Розпочалася штовханина.
- Одному з чоловіків раптово стало зле. На жаль, він помер.
- В УПЦ МП заволали про нібито "захоплення храму". Окрім того, заявили, нібито чоловік "намагався вихопити хрест" та помер.