Поліція підтвердила смерть чоловіка біля храму на Київщині: нові подробиці

Під час штовханини біля храму у селі Липовець Київської області помер чоловік. Поліцейські вже з'ясовують усі обставини.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 115 – вбивство з позначкою "природна смерть". Про це в коментарі 24 Каналу розповіла речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

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Причина смерті – серцевий напад

Померлий – чоловік 1961 року народження. Це не посадовець, а один з тих, хто був біля храму на стороні ПЦУ під час конфлікту. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Причиною (смерті – 24 Канал) точно був не сам конфлікт, не штовханина. У нього були проблеми з серцем і стався серцевий напад,

– зазначила речниця поліції Київської області.

За її словами, раніше чоловікові вже двічі робили операцію. На серці стояли штучні клапани.

Також у поліції зазначили, що на території храму наразі законно перебуває ПЦУ. Тож про ніяке "захоплення храму", як заявляють у МП, не йдеться.

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Що відомо про штовханину у Липовці