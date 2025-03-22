На лівому березі Києва – вибухи: ППО працює по "Шахедах"

Увечері 22 березня Росія вкотре запустила по Україні "Шахеди". У Київській області було чути вибухи.

Близько 20:00 на Київщині залунав сигнал повітряної тривоги. Військові повідомили про загрозу ударних дронів для низки областей, передає 24 Канал.

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Вибухи на Київщині

О 20:58 у Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що у повітряному просторі регіону зафіксовані ворож БпЛА. Сили ППО працюють по російських дронах.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– йдеться у повідомленні КОВА.

Зазначимо, що о 20:40 небезпека дійшла і до столиці. О 21:00 КМВА повідомила, що "на підльоті до Києва перебувають ворожі ударні БпЛА". Киян закликали терміново пройти в укриття.

О 21:17 мер міста Віталій Кличко розповів, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.