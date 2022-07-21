На Київщині місцеві жителі допомогли військовим "підсмажити" штаб окупантів

З російськими окупантами борються на лише військові, а й звичайні українці. Так, на Київщині завдяки місцевим мешканцям вдалося знищити цілий ворожий штаб.

Як ЗСУ знищили ворожу базу

Загарбники облаштували свою базу біля селища Поліське на Київщині й тримали там велику кількість техніки. Про це журналістам 24 каналу розповіли у Держприкордонслужбі.

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На свою базу росіяни звозили боєприпаси різного калібру, гранати, ракети, боєкомплекти та іншу зброю. Загалом там було близько 50 одиниць техніки.

Місцеві мешканці, які дізналися про ворожу базу, знайшли точки, де ловив мобільний зв'язок. Про скупчення окупантів вони повідомили українських прикордонників, а ті передали інформацію Збройним Силам. Після перевірки даних по базі відпрацювала наша артилерія.

Тіла своїх "товаріщів" росіяни вивозили цілими вантажівками й просто спалювали.

На місці події виявили штабну машину. За словами прикордонників, з неї керували майже 1 тисячею російських солдатів. Тобто саме з цієї бази контролювали наступ на Київ.

Все, що залишилося від ворога, – це купа мотлоху, сміття й абияк облаштовані позиції.

Дивіться відео зі знищеної російської бази на Київщині:

Втрати ворога на війні проти України

Станом на ранок 21 липня російська армія втратила в Україні 38 850 бійців. Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 100 путінських солдатів, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, РСЗВ, 7 безпілотників, 6 одиниць автомобільної техніки тощо.

Найбільше військових і техніки ворог позбувся на Слов'янському напрямку.