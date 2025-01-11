На Київщині батьки покинули новонароджену дитину у сумці на вулиці, бо "не могли прогодувати"
Правоохоронці Київщини розшукали батьків новонародженої дитини, яку ті покинули на вулиці. За словами матері немовля, вона зробила це, бо не може його прогодувати.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП в Київській області.
Дивіться також Скоїв злочин і викликав поліцію: на Тернопільщині чоловік задушив рідну матір
Поліцейські Київщини розшукали батьків, які покинули новонароджену дитину на вулиці
В четвер, 2 січня, на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика в господарській сумці.
Дитину було доставлено до медичного закладу та обстежено. Медики встановили, що малюк був народжений за декілька годин до його виявлення на вулиці. Наразі його життю нічого не загрожує,
– вказали правоохоронці.
В суботу, 10 січня, стало відомо, що поліція Київщини розшукала матір та батька дитини.
За словами жінки, вона народила дитину у будинку, в якому проживає, після чого відвезла її у Богуслав і залишила так, щоб її швидко знайшли.
"Я не можу її прогодувати", – пояснила свої дії матір дитини.
Правоохоронці розшукали батьків, які покинули новонароджену дитину на вулиці: дивіться відео
Слідчими, за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини, відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України). Вказується, що фігурантам загрожує до 3 років позбавлення волі.