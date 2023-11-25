На Київщині оголошували тривогу: жителів попереджали про загрозу балістики

У Київській області було знову оголошено повітряну тривогу. Людей закликали перебувати у безпечних місцях.
Тривогу на Київщині оголосили 25 листопада о 14:39. Як пояснили Повітряні сили ЗСУ, існує загроза застосування ворогом балістики.
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Що відомо про небезпеку15:13
Оголошено відбій повітряної тривоги.14:58
За даними моніторингових каналів, ракета, що летіла у напрямку Києва, припинила своє існування. Існує попередня версія, що росіяни застосували фальш-ціль.14:52
Моніторингові телеграм-канали повідомили про ще одну ракету в напрямку Києва з Півночі.14:46
Тривогу також оголосили у Чернігівській області.14:43
Телеграм-канали закликали жителів Броварів перебувати в укриттях.14:39
За попередньою та неофіційною інформацією від моніторингових каналів, у напрямку столиці або Київської області летіла ракета з Півночі.14:39
було оголошено повітряну тривогу у Київській області. Причина: загроза застосування балістичного озброєння.