На Київщині оголошували тривогу: жителів попереджали про загрозу балістики

У Київській області було знову оголошено повітряну тривогу. Людей закликали перебувати у безпечних місцях.

Тривогу на Київщині оголосили 25 листопада о 14:39. Як пояснили Повітряні сили ЗСУ, існує загроза застосування ворогом балістики.

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Що відомо про небезпеку

Оголошено відбій повітряної тривоги.За даними моніторингових каналів, ракета, що летіла у напрямку Києва, припинила своє існування. Існує попередня версія, що росіяни застосували фальш-ціль.Моніторингові телеграм-канали повідомили про ще одну ракету в напрямку Києва з Півночі.Тривогу також оголосили у Чернігівській області.Телеграм-канали закликали жителів Броварів перебувати в укриттях.За попередньою та неофіційною інформацією від моніторингових каналів, у напрямку столиці або Київської області летіла ракета з Півночі.було оголошено повітряну тривогу у Київській області. Причина: загроза застосування балістичного озброєння.