На Київщині оголошували тривогу: жителів попереджали про загрозу балістики

25 листопада 2023, 14:44
Читать новость на русском

Джерело:

ПС ЗСУ

У Київській області було знову оголошено повітряну тривогу. Людей закликали перебувати у безпечних місцях.

Тривогу на Київщині оголосили 25 листопада о 14:39. Як пояснили Повітряні сили ЗСУ, існує загроза застосування ворогом балістики.

Читайте також Наслідки обстрілу Києва ліквідовують: у столиці відновили електропостачання

Що відомо про небезпеку

15:13 Оголошено відбій повітряної тривоги.14:58 За даними моніторингових каналів, ракета, що летіла у напрямку Києва, припинила своє існування. Існує попередня версія, що росіяни застосували фальш-ціль.14:52 Моніторингові телеграм-канали повідомили про ще одну ракету в напрямку Києва з Півночі.14:46 Тривогу також оголосили у Чернігівській області.14:43 Телеграм-канали закликали жителів Броварів перебувати в укриттях.14:39 За попередньою та неофіційною інформацією від моніторингових каналів, у напрямку столиці або Київської області летіла ракета з Півночі.14:39 було оголошено повітряну тривогу у Київській області. Причина: загроза застосування балістичного озброєння.
 
Автор: Петро Залива