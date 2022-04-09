На Київщині окупанти пошкодили 36 закладів освіти: фото жахливих наслідків
9 квітня 2022 , 15:13Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олексія Кулеби
Російські окупанти активно обстрілювали заклади освіти, коли були в Київській області. Найбільше постраждали установи в Ірпінській громаді.
Від російської орди постраждали школи, дитячі садочки та будинки сімейного типу. Вони потрапили під ворожі обстріли.
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Ми всі маємо бути надзвичайно згуртовані та зосередженні на єдиній спільній меті – відновленні та розбудові рідних міст, що вистояли під натиском окупантів,
– наголосив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Наслідки обстрілів для закладів освіти
В Ірпінській громаді сильно постраждали:
- 8 шкіл,
- 13 дитячих садків,
- 3 дитячі будинки сімейного типу.
У Немішаївській громаді:
- 2 заклади загальної середньої,
- 3 дошкільної освіти.
У Дмитрівській громаді:
- 1 заклад загальної середньої освіти,
- 2 дитячих будинки сімейного типу.
У Бучанській громаді:
- 2 заклади загальної середньої,
- 2 дошкільної освіти.
Наслідки обстрілів закладів освіти на Київщині / Фото Олексія Кулеби
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