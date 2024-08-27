На Київщині під час повітряної тривоги чули вибухи

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про вибухи та рух ворожих дронів у регіоні. Працюють сили ППО.

Влада попросила не фотографувати та не знімати роботу захисників, а також залишатись в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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ППО працювала на підступах до Києва

У Київській міській військовій адміністрації додали, що протиповітряна оборона працювала на підступах до Києва.



Тим часом моніторингові канали повідомили про "Шахеди" у містах неподалік столиці. Сирени прозвучали і в інших регіонах України. Повітряні сили зазначили, що ударні дрони прямують у напрямку Чернігова та Києва.



В країні фіксують одразу кілька груп ударних безпілотників, наразі вони курсують у центральній та північній частині України, а також на Півдні.

Зверніть увагу! Дрони загрожують не лише Україні, а й Білорусі. Кілька з них вже перетнули українсько-білоруський кордон і прямують в напрямку Мозиря.