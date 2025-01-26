На Київщині підлітки побили хлопця: що кажуть у поліції

У Бучанському районі підлітки побили хлопця. Відповідне відео напередодні з'явилося в мережі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

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Що відомо про побиття хлопця в Бучанському районі

Під час моніторингу соцмереж 25 січня, в одному з телеграм-каналів правоохоронці знайшли відео, на якому підлітки б'ють хлопця.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

За фактом побиття юнака на Бучанщині правоохоронці проводять перевірку. Наразі встановлюють обставини та всіх учасників.

До слова, нещодавно в Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Поліція ідентифікувала 10 учасників побиття віком від 10 до 16 років.

Один із них, – 16-річний хлопець, – погрожував дівчинці, вдарив її та розпилив газовий балончик в обличчя. Юнакові вже оголосили про підозру за фактом катування і вимагання грошей під час воєнного стану.