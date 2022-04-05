На Київщині після російської навали зруйновані п'ять мостів
5 квітня 2022 , 08:34Читать новость на русском
Джерело:Мініфраструктури
Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на Київщині зруйновано 5 мостів. Кілька з них вже починають відновлювати.
За підрахунками Мінінфраструктури, на відбудову одного мосту знадобиться 2 – 3 місяці. Про це повідомили 4 квітня.
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Найближчими днями почнемо відбудову зруйнованих мостів. За попередніми розрахунками, на кожен міст потрібно 2 – 3 місяці. Паралельно працюємо над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ – Чоп,
– мовиться в повідомленні.
Відтак на Київщині зруйновані 5 мостів:
- міст на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп, Стоянка;
- міст між Бучею та Ірпенем;
- міст через р. Буча, на дорозі Т-10–01;
- міст на дорозі Р-30 Під'їзд до Ірпеня км 6+000;
- міст на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин км 23+000 через річку Ірпінь в Гостомелі.
Наразі Служби автодоріг у Київській області вже розпочали роботу над:
- влаштуванням переправи та початком будівництва мосту на трасі М-06 Київ – Чоп поблизу села Стоянка;
- влаштуванням тимчасової дороги на будівництвом нового мосту на маршруті Р-30. Під'їзд до Ірпеня.
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