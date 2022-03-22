На Київщині подекуди тривають бої та артилерійські обстріли
22 березня 2022 , 10:38Читать новость на русском
У деяких населених пунктах Київської області тривають бої та артилерійські обстріли. Зокрема, в Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бучі та Ворзелі.
За ніч на Київщині було кілька повітряних тривог. Про це 24 каналу повідомили в Офісі Президента.
До теми Гостомель і Буча поки повністю окуповані, ЗСУ нарощують резерви для наступу, – Павлюк
Обстріляли села
Вночі обстріляли село Шпитьки Дмитрівської громади. У Фастівському районі зранку крилата ракета вдарила по селу Осикове. Пошкоджені приватні будинки.
Гуманітарна катастрофа
Бойові дії тривають у населених пунктах біля Житомирської траси. Зокрема, на півночі Вишгородського району.
Наголосили, що в деяких населені пункти Броварського району – гуманітарна катастрофа, а Славутич – ізольований.
Важливо – На Сумщині 300 солдатів РФ відмовилися воювати: