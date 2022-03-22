На Київщині подекуди тривають бої та артилерійські обстріли

22 березня 2022 , 10:38
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У деяких населених пунктах Київської області тривають бої та артилерійські обстріли. Зокрема, в Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бучі та Ворзелі.

За ніч на Київщині було кілька повітряних тривог. Про це 24 каналу повідомили в Офісі Президента.

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Обстріляли села

Вночі обстріляли село Шпитьки Дмитрівської громади. У Фастівському районі зранку крилата ракета вдарила по селу Осикове. Пошкоджені приватні будинки.

Гуманітарна катастрофа

Бойові дії тривають у населених пунктах біля Житомирської траси. Зокрема, на півночі Вишгородського району.

Наголосили, що в деяких населені пункти Броварського району – гуманітарна катастрофа, а Славутич – ізольований.

Важливо – На Сумщині 300 солдатів РФ відмовилися воювати:

 

Автор: Ольга Музика