Наживався на людському горі: голова громади на Київщині розкрадав гроші з місцевого бюджету

Поліція викрила голову однієї з громад Київщини у привласненні грошей місцевого бюджету. Їх мали спрямувати на укріплення берегів Десни.

Крім цього, посадовець вимагав хабар від фірми підприємця, що виконувала роботи на річці. Зараз прокуратура обирає запобіжний захід для чоловіка.

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Що відомо про викриття посадовця

У поліції встановили, що у квітні 2023 року 36-річний очільник громади зустрівся із підприємцем, який мав провести відновлювальні роботи в прибережній смузі річки Десна та побудувати там споруди для укріплення берегів. Під час спілкування посадовець змусив чоловіка заплатити хабар у розмірі 15% від загальної вартості робіт, тобто майже 50 тисяч гривень.

Поліція Києва затримала голову однієї з громади під час хабаря / Фото Національна поліція у місті Києві

Згодом очільник громади запропонував підприємцю підписати акт прийому виконаних робіт, які вже були фактично виконані. Таким чином він хотів розподілити бюджетні кошти у розмірі 124 тисячі гривень між сторонами договору.

Правоохоронці затримали фігуранта під час передачі йому грошей,

– повідомили у поліції.



Голова однієї з громад Київщини незаконно привласнив собі гроші / Фото Національна поліція у місті Києві

Зловмиснику оголошено про підозру в зловживанні службовим становищем, а також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. На додаток, чоловік не зможе обіймати високі державні посади строком до 3 років.

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