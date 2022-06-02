На Київщині посилять контроль за дотриманням комендантської години: в ОВА пояснили причину

На Київщині, як і в інших областях України, діє комендантська година. Влада області заявила, що посилить контроль за нею.

Відповідну інформацію повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба. Про це він розповів ввечері 1 червня.

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На Київщині посилять контроль

...Ми посилюємо контроль за дотриманням комендантської години,

– заявив очільник Київської ОВА.

Олексій Кулеба нагадав жителям столиці, що комендантська година діє з 23 вечора до 5 ранку. У цей час заборонено перебувати на вулиці. Посадовець закликав людей ставитись до обмежень серйозно.

Зокрема пояснив, що правоохоронці ще ретельніше стежитимуть за дотриманням комендантської години, щоб на вулицях не було людей без спеціальних перепусток. Адже це необхідно для безпеки самих людей.

У області діють диверсійні групи. Загрози провокацій нікуди не зникли,

– сказав Кулеба.

Він також закликав людей не забувати про світломаскувальний режим та повітряну тривогу.

Комендантська година у столиці та Україні: останні новини

Комендантська година в Україні почала діяти з 24 лютого. У перший день повномасштабного вторгнення про це повідомила Верховна Рада. Пояснили, що обмеження на пересування ввели через напад Росії.

Спочатку майже у всіх регіонах комендантська година діяла з 22 години вечора й до 6 ранку. У Києві періодичного оголошували обмеження на вихідних, щоб виловити диверсійні групи та захистити людей від небезпеки.

16 травня на Київщині скоротили час комендантської години. Вона почала діяти з 23 години вечора й до 5 ранку. Довше курсує громадський транспорт. Віталій Кличко розповів, що метро працює з 6 ранку й до 22 вечора, наземний громадський транспорт – з 6 ранку до 22:30 вечора.

26 травня час комендантської години зменшили й у Миколаєві. Мер міста Олександр Сєнкевич пояснив, що обмеження діятимуть з 22 години вечора й до 6 ранку. Транспорт курсуватиме до 20 години вечора.

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