На Київщині повідомляють про вибух, могла спрацювати ППО: залишайтесь в укриттях

У Київській області жителі чули звук вибуху. Людей просять не виходити з укриттів.

Ймовірно, могла спрацювати ППО. У соцмережах пишуть, нібито ракету збили за 100 кілометрів від Києва. Підтверджень цієї інформації немає.

Важливо На всій території України – повітряна тривога: прямуйте в укриття

Також у телеграм-каналах також стверджують, начебто у найближчих селах до місця вибуху пропало світло.

Повітряна тривога триває

По всій Україні оголосили повітряну тривогу близько 21:30. Людям важливо прямувати в укриття, як тільки прозвучали звуки сирени. Там необхідно залишатись, поки не пролунає сигнал відбою. Про нього скажуть з офіційних ресурсів або пролунає другий звук сирени.

Якщо можливості пройти в укриття немає, треба хоча б дотримуватись правила двох стін. Від потенційного місця удару вас має відділяти 2 стіни: одна буде стримувати ударну хвилю, інша – захищати від уламків.

Ігнорувати сигнали повітряної тривоги в жодному разі не можна. Дотримання простих правил може врятувати життя.

Для Києва залишається загроза ракетних ударів

Пресофіцер 112 київської бригади територіальної оборони Андрій Ковальов попереджав, що для Києва зберігається загроза ракетних обстрілів з боку російської армії. Війна не закінчилась, тому нехтувати сигналами повітряної тривоги не можна. За його словами, розслаблятись жителям столиці не варто.

Раніше радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявляв, що загроза ракетних ударів зберігатиметься по всій Україні до кінця війни. Він зазначав, що, на жаль, ракет в держави-агресорки вистачає.

Крім того, експерти говорять про ймовірну другу спробу загарбників захопити Київ. Кажуть, що від початку повномасштабної війни це було головною ціллю росіян. У Міноборони наголошують, що загроза для столиці з боку Росії тепер існуватиме завжди. Заступниця міністра Ганна Маляр зазначила, що українцям слід завжди про це пам'ятати та бути напоготові.

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