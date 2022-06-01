На Київщині повідомляють про вибух, могла спрацювати ППО: залишайтесь в укриттях
Джерело:"Сьогодні"
У Київській області жителі чули звук вибуху. Людей просять не виходити з укриттів.
Ймовірно, могла спрацювати ППО. У соцмережах пишуть, нібито ракету збили за 100 кілометрів від Києва. Підтверджень цієї інформації немає.
Важливо На всій території України – повітряна тривога: прямуйте в укриття
Також у телеграм-каналах також стверджують, начебто у найближчих селах до місця вибуху пропало світло.
Повітряна тривога триває
По всій Україні оголосили повітряну тривогу близько 21:30. Людям важливо прямувати в укриття, як тільки прозвучали звуки сирени. Там необхідно залишатись, поки не пролунає сигнал відбою. Про нього скажуть з офіційних ресурсів або пролунає другий звук сирени.
Якщо можливості пройти в укриття немає, треба хоча б дотримуватись правила двох стін. Від потенційного місця удару вас має відділяти 2 стіни: одна буде стримувати ударну хвилю, інша – захищати від уламків.
Ігнорувати сигнали повітряної тривоги в жодному разі не можна. Дотримання простих правил може врятувати життя.
Для Києва залишається загроза ракетних ударів
- Пресофіцер 112 київської бригади територіальної оборони Андрій Ковальов попереджав, що для Києва зберігається загроза ракетних обстрілів з боку російської армії. Війна не закінчилась, тому нехтувати сигналами повітряної тривоги не можна. За його словами, розслаблятись жителям столиці не варто.
- Раніше радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявляв, що загроза ракетних ударів зберігатиметься по всій Україні до кінця війни. Він зазначав, що, на жаль, ракет в держави-агресорки вистачає.
Крім того, експерти говорять про ймовірну другу спробу загарбників захопити Київ. Кажуть, що від початку повномасштабної війни це було головною ціллю росіян. У Міноборони наголошують, що загроза для столиці з боку Росії тепер існуватиме завжди. Заступниця міністра Ганна Маляр зазначила, що українцям слід завжди про це пам'ятати та бути напоготові.
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