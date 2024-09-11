На Київщині працювала ППО: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти в ніч на 11 вересня вкотре атакували Київщину ударними БпЛА. В області працювали сили протиповітряної оборони.

В місцевій ОВА повідомили про наслідки атаки ворога на регіон. Там розповіли, чи є влучання, або постраждалі.

Дивіться також Росія атакувала Україну дронами, КАБами та ракетами: де було небезпечно

Атака ворога на Київщину

Вночі 11 вересня російські окупанти атакували Київську область ударними дронами.

За даними голови Київської ОВА Руслана Кравченка, в регіоні працювали сили ППО. Він зазначив, що ворожі цілі було знищено.

Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає,

– повідомив він.

Крім цього, Кравченко розповів, що падіння уламків збитих цілей зафіксовано поза межами населених пунктів.