На Київщині працює ППО по "Шахедах"

Росія в черговий раз випустила по Україні "Шахеди" увечері 19 листопада. Ворожі дрони атакували Київщину, там пролунали вибухи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Там зауважили, що в регіоні працює ППО.

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Що відомо про вибухи на Київщині

Увечері 19 листопада російські війська атакували Київщину ударними БпЛА. Об 22:15 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО в регіоні.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– йдеться у повідомленні.

У Київській ОВА закликали не фотографувати та не змінити роботу українських захисників та перебувати в укритті до закінчення повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що Україна розглядає можливість збиття російських "Шахедів" за допомогою FPV-дронів. Він також оголосив, що наступного року буде виготовлено 30 тисяч далекобійних дронів власного виробництва.