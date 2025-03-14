На Київщині працює ППО по "Шахедах"

Увечері росіяни обстрілюють Україну ракетами та дронами. Ударні безпілотники дісталися Київщини, де пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про атаку "Шахедами" по Київщині 14 березня

У столиці тривогу поки що не оголошували, але сирени звучать у дедалі більшій кількості областей.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– коротко написали в КОВА.

Загалом увечері червоними були переважно південні області – саме там ворог сконцентрував свої атаки. Небезпека через "Шахеди" почалася о пів на восьму вечора.

Де зараз тривога

У КОВА традиційно закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, щоб подбати про безпеку. І, звісно, дотримуватися інформаційної тиші. Це означає не фіксувати на фото та відео роботу наших захисників і не викладати кадри в мережу.

Також сьогодні Росія вдарила по Сумах, Херсону, Кривому Рогу та Одесі. В деяких містах частково немає світла, як-от у Чорноморську. Також багато руйнувань, поранено дітей. У Херсоні загинув чоловік.