На Київщині працює ППО: регіон атакують безпілотники

У п'ятницю, 3 січня, російські війська вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Ворожі дрони зафіксували зокрема на Київщині, там працюють сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Ворожі дрони атакують Київщину

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 15:20. Згодом в Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі регіону було зафіксовано БпЛА.

Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– йдеться в повідомленні.

Жителів області також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.