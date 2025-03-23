23 березня, 23:32
На Київщині працює ППО: регіон атакують ворожі безпілотники
Ввечері 23 березня російські війська вчергове атакували України дронами-камікадзе. Під ударом "Шахедів" опинилася зокрема Київщина.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Читайте також Росія розпочала атаку "Шахедами": для яких областей є небезпека
Київську область атакують БпЛА
Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 22:49. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.