На Київщині працює ППО: регіон атакують ворожі безпілотники

Ввечері 23 березня російські війська вчергове атакували України дронами-камікадзе. Під ударом "Шахедів" опинилася зокрема Київщина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Київську область атакують БпЛА

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 22:49. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.