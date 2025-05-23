На Київщині – працює ППО: у регіоні можливі вибухи

У Київській області через атаку безпілотників увечері 23 травня працюють сили протиповітряної оборони. Через це місцеві подекуди можуть чути вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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У Київській області працює ППО

Повітряну тривогу на території Київської області оголосили орієнтовно о 21:29 через загрозу БпЛА. Повітряні сили повідомляли про групу ворожих безпілотників на сході та півдні Чернігівщини, які рухалися у напрямку регіону.

Вже о 21:36 на території Київської області зафіксували рух ворожих безпілотних літальних апаратів. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок цього у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– нагадують в ОВА.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, Росія вранці 23 травня атакувала область дронами, пошкоджено житловий сектор в Обухівському районі. Унаслідок атаки пошкоджено сім приватних будинків, гаражне приміщення, чотири транспортні засоби та господарські будівлі.