У Києві та області працює ППО, чутно вибухи: ворог атакував регіон безпілотниками

В ніч на 4 вересня російська армія знову атакувала низку регіонів України своїми безпілотними літальними апаратами типу "Шахед". Через це у Києві та області працювала протиповітряна оборона.

24 Канал закликає киян перебувати в укриттях цивільного захисту. Не варто виходити зі сховищ, особливо, коли чуєте вибухи чи роботу ППО.

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Що відомо про атаку Києва та області безпілотниками

Повітряна тривога у Київській області пролунала о 01:36. Повітряні сили писали про рух безпілотників у напрямку області.

БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину,

– повідомили військові.

Уже о 02:26 у Київській ОВА зазначили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА, тому сили ППО працюють по них.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", – сказали в ОВА.

Там також закликали громадян дотримуватися інформаційної тиші, зокрема не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Уже близько 02:55 вибухи пролунали й в Києві. В КМВА повідомили, що це також працюють наші захисники нема.

Загроза ударних БпЛА для столиці. На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– написав начальник КМВА Сергій Попко.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, окрім загрози удару безпілотниками, росіяни також підняли у небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". У разі бойового вильоту цих літаків можливий пуск ракет типу Х-101 / Х-555 / Х-55.