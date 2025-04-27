На Київщині працює ППО: ворог атакує регіон "Шахедами"

У Київській області вночі 27 квітня працювала протиповітряна оборона. Регіон був під атакою ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про роботу ППО у Київській області

Тривогу у Київській області оголосили ще о 23:08 26 квітня. Повітряні сили писали, що у регіон залітають ворожі дрони-камікадзе.

БпЛА на Чернігівщині – на Київщину,

– писали військові.

Пізніше Повітряні сили написали, що у Київській області – загроза застосування ударних БпЛА!

Про роботу ППО стало відомо о 00:21 27 квітня. Про це написала Київська ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – мовиться у повідомленні.

В ОВА закликали жителів Київської області перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також подбати про власну безпеку.

Там також попросили громадян дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

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