На Київщині працює ППО: зафіксовано ворожі БпЛА

У Київській області помічено ворожі БпЛА. По цілях працює ППО.

Жителів регіону просять не нехтувати правилами безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Яка ситуація у Київській області

На Київщині помічено рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. У ОВА просять знаходитися в укриттях.

О 2:24 Повітряні сили повідомили про групи ударних БпЛА на південь від Києва.

Зверніть увагу! 24 Канал закликає дотримуватися правил безпеки та проходити в укриття після сигналу повітряної тривоги. Не фільмуйте та не поширюйте інформацію про роботу сил ППО, їх розташування.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня Росія атакувала Україну 31 ударним БпЛА. Сили ППО збили 20 дронів-камікадзе. 11 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Сили ППО працювали у Харківській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській областях. Відбивали ворожу атаку зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.