У Києві та області працює ППО

Вночі 11 січня у столиці та Київській області пролунали вибухи. Працюють оборонці неба.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Зверніть увагу Росіяни знову атакують "Шахедами": повітряна тривога у Києві й низці областей

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" на Київ 11 січня

Близько 01:21 в ОВА заявили, що на Київщині зафіксовано рух російських безпілотників. По ворожих дронах працюють Сили ППО.

У жодному разі не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Також не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

У Києві працює ППО,

– написав голова КМВА Тимур Ткаченко о 01:26.

Зауважимо, що на Київщині повітряна тривога триває вже понад 2 години. Її оголосили близько 23:14. У столиці – з 01:05.

Додамо, Повітряні сили попереджали про ворожі ударні дрони.