На Київщині працює ППО

Україну атакують "Шахеди" увечері 12 січня. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО в столичному регіоні.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на допис КОВА. Ворог запустив дрони-камікадзе ще зранку 12 січня.

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Що відомо про атаку по Київщині

В КОВА виклали коротке повідомлення.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– написали в КОВА.

Там традиційно закликали не фіксувати та не викладати в мережу роботу оборонців неба. І, звісно, попросили подбати про безпеку та перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Наразі немає повідомлень про можливі наслідки удару по Київщині.

Цікаво, що в Києві тривогу оголосили на 40 хвилин пізніше, ніж в області. Але вона тривала всього чотири хвилини. У Повітряних силах писали, що дрон летить через Бровари в напрямку столиці. Там не коментували швидке скасування тривоги, проте моніторингові канали висунули власну версію. Імовірно, ППО відпрацювала по "Шахеду", тому відбій дали дуже швидко.