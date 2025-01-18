У Києві та на Київщині працює ППО

У Київській області та Києві ввечері 18 січня зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Наразі у регіоні активно працюють сили протиповітряної оборони.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КОВА. Влада звертається до громадян з проханням не фотографувати та не знімати роботу українських захисників.

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Росіяни атакували Київщину і Київ

О 23:36 на Київщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів, які запустила армія Росії.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Місцева влада закликає під час оголошення повітряної тривоги залишатися в укриттях, щоб мінімізувати ризики.

Станом на 23:38 місцеві ЗМІ повідомили, що один БпЛА взяв курс на Бориспіль. Водночас по ньому вже працює ППО.

Станом на 00:10 у Київській області зберігається загроза атаки ворожих БпЛА. Закликаємо місцевих не нехтувати власною безпекою.

У Києві повітряну тривогу оголосили о 00:12, через кілька хвилин міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що у місті працюють сили ППО.