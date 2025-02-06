На Київщині працює ППО

Російські війська ввечері 6 лютого знову запустили ударні БпЛА по Україні. На Київщині активно працює система протиповітряної оборони.

Про це розповідає 24 Канал. Мешканці столичного регіону повідомляють про вибухи в небі.

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Робота ППО в Київській області

У Київській області о 21:05 оголосили повітряну тривогу через ворожий БпЛА з Чернігівщини. Зокрема, 6 – 7 російських безпілотників тримали курс на Яготин.

Вже о 21:45 жителі Київщини почули роботу ППО у небі.

Влада закликає мешканців залишатися в безпечних місцях та слідкувати за офіційними повідомленнями.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Зазначимо, що наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо наслідків роботи ППО.

До слова, удень 6 лютого армія Росії вдарила ворожим БпЛА по Салтівському району Харкова. Відомо, що вибух стався біля девʼятиповерхівки. У дворі багатоповерхівки місцеві виявили частини безпілотника. На щастя, інформація про постраждалих відсутня.