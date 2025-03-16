На Київщині працює ППО
- Росія атакує Україну безпілотниками-камікадзе, зокрема в Київській області працює ППО.
- Раніше вибухи чули в інших областях.
Росія атакує Україну "Шахедами". Ворог запустив безпілотники-камікадзе рано ввечері 15 березня, атака триває.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КОВА. Будьте в укриттях і подбайте про безпеку!
Дивіться також Тривога у Києві та в більшості областей: де існує загроза застосування "Шахедів"
Що відомо про роботу ППО на Київщині уночі 16 березня
Повідомлення КОВА, як і завжди, не містить деталей.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,
– сказано в ньому.
Наразі немає даних про можливі влучання на Київщині.
Перед тим моніторингові канали писали, що в області є один "Шахед". За їхніми даними, збиття могли чути і в Києві.
Повітряні сили наводили дані про рух БпЛА через Київщину в бік різних областей, але о 01:09 інформували, що дрон узяв курс на Київ. На момент публікації новини сирени в столиці не лунали.
Де зараз тривога в Україні: карта
Де ще були вибухи
Увечері Росія вдарила "Шахедом" по Чернігову. Зруйновано два поверхи в багатоповерхівці. На щастя, рятувальникам удалося дістатися завалених квартир і допомогти людям.
Також гучно було на Одещині. Нагадаємо, днями була масована атака на Одесу й область, коли ворог знеструмив Чорноморськ.