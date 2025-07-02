У Києві та області працює ППО

Увечері 2 липня мешканці Київщини та столиці повідомили про звуки вибухів під час оголошеної повітряної тривоги. В області працюють сили протиповітряної оборони.

Про це розповідає 24 Канал. Жителів області закликають залишатися в укриттях, не ігнорувати сигнали тривоги та не знімати й не публікувати фото чи відео роботи ППО, аби не наражати на небезпеку ані себе, ані українських захисників.

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Вибухи на Київщині

У Київській області працюють сили протиповітряної оборони для відбиття ворожої атаки.

У Києві о 23:03 місцеві повідомили про звуки вибухів. Влада заявила про роботу ППО.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Тривога в пристоличному регіоні залунала 0 22:45.

Нагадаємо, останніми тижнями російські війська активізували масовані ракетні та дронові обстріли Києва та області, намагаючись прорвати українську систему протиповітряної оборони.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.