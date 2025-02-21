У Києві та області пролунали вибухи: працює ППО

Україна знову під атакою ударних БпЛА. Деякі із них уже досягли столичного регіону.

Там увечері 21 лютого сили ППО працювали по російських дронах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про вибухи у Києві та області

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 20:56.

Майже за дві години у регіоні пролунали вибухи.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– написали у КОВА о 22:47.

Незадовго до того у Повітряних силах попереджали про рух БпЛА на сході та північному сході Київщини. Вони рухалися західним курсом.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – традиційно наголосили у Київській ОВА.

Уже згодом, о 23:13, БпЛА досягли Києва.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" – писав мер Києва Віталій Кличко.

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

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