На Київщині прогриміли вибухи

Надвечір 26 червня окупанти розпочали атаку на Україну, запустивши ударні дрони. На Київщині чули вибухи.

Близько 22:00 на Київщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів, передає 24 Канал.

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Вибухи на Київщині

О 22:03 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

О 22:19 Київська військова обласна адміністрація повідомила про рух ворожих БпЛА. Там зазначили, що у регіоні працють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– йдеться у повідомленні адміністрації.

До слова, Юрій Ігнат розповів, що Україна використовує різні зенітні дрони та мобільні вогневі групи для збиття російських дронів-камікадзе, але для більшої ефективності потрібні додаткові засоби, такі як радіолокаційна розвідка та системи наведення.

Також речник Повітряних сил прокоментував застосування росіянами нового дрона Shahed-236 з тепловізійним наведенням.