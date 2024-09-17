Про вибухи на Київщині повідомляли місцеві телеграм-канали та моніторингові ресурси, пише 24 Канал. Також про рух "Шахедів" на Київщину попереджали Повітряні сили.
Актуально Окупанти атакують "Шахедами": тривога у Києві й низці областей
Росія знову запустила по Україні "Шахеди" ніч проти 17 вересня. На Київщині працювала ППО по ворожих дронах.
Про вибухи на Київщині повідомляли місцеві телеграм-канали та моніторингові ресурси, пише 24 Канал. Також про рух "Шахедів" на Київщину попереджали Повітряні сили.
Актуально Окупанти атакують "Шахедами": тривога у Києві й низці областей