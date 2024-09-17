Про вибухи на Київщині повідомляли місцеві телеграм-канали та моніторингові ресурси, пише 24 Канал. Також про рух "Шахедів" на Київщину попереджали Повітряні сили.

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