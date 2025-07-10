На Київщині пролунали вибухи: в області працює ППО

Росія продовжує тероризувати Київщину ударними БпЛА типу "Шахед". По ворожих дронах працює ППО.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Яка причина вибухів на Київщині

У ніч на 10 липня російські війська вкотре випустили "Шахеди" по Україні. Рух ворожих БпЛА зафіксували на Київщині.

У регіоні працюють сили ППО,

– йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників. Також мешканців області просять не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Зауважимо, що наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо наслідків російської атаки на Київщину.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що ворожі БпЛА також атакували Запорізьку область. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи.