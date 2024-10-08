Київщину атакували дрони невизначеного типу: ППО спрацювала по ворожих БпЛА

Зранку 8 жовтня у Київську область атакували ворожі БпЛА. Сили ППО вже спрацювали по дронах невідомого типу.

На Київщині пролунали потужні вибухи. Однак Київська ОВА заспокоїла жителів і закликала перебувати в укритті.

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На Київщині спрацювала ППО

О 07:42 у Київській області оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала активність дронів невизначеного типу. У Повітряних силах попередили, що можуть працювати сили ППО по ворожих цілях. О 08:11 тривогу оголосили й у Києві. Причиною цього стали ворожі безпілотники.

Так, о 08:14 на Київщині пролунали вибухи. У Київській ОВА підтвердили, що у повітряному просторі дійсно зафіксували безпілотники й по них вже працюють сили ППО.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– закликали в Київській ОВА.

Також українцям нагадали, що варто дотримуватися інформаційної тиші, не публікувати та не фіксувати роботу українських захисників.