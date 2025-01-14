На Київщині працює ППО

Росія в черговий раз атакувала Київщину увечері 14 січня. В області працює ППО.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Там зазначили, що в області було зафіксовано рух ударних БпЛА.

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Що відомо про роботу ППО на Київщині

Об 22:40 в Київській ОВА повідомили про те, що в області зафіксовано рух ударних БпЛА. По ворожим повітряним цілям працює ППО.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– йдеться у повідомлення.