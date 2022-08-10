Експосадовиця міськради на Київщині збирала кошти на благодійність, а витратила на свої потреби

Колишня працівниця мерії одного із населених пунктів на Київщині вирішила нажитися на горі українців. Жінка збирала кошти нібито на благодійну допомогу, однак витратила їх на власний розсуд.

З першого дня російського вторгнення українці активно допомагають своїй країні. Хтось займається волонтерством, хтось активно донатить на підтримку ЗСУ та мирних мешканців, які постраждали унаслідок війни.

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На що збирала кошти псевдоволонтерка

Колишня працівниця мерії одного із населених пунктів на Київщині також нібито вирішила зайнятися благодійністю. Разом з іншими активістами вона організувала збір коштів у соцмережах.



Слідчі провели обшуки у псевдоволонтерки / Фото Офісу Генпрокурора

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, впродовж лютого – травня 2022 року ці особи розміщували у соцмережах оголошення про збір коштів на потреби добровольчого формування територіальної громади.

Експосадовиця назбирала близько 1 мільйона гривень

У постах жінка вказувала реквізити своєї банківської картки, на яку люди перераховували гроші.

За цей період на її рахунок надійшло близько 1 мільйона гривень. Грошима експосадовиця розпорядилася на власний розсуд,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Однак фейковим збором зацікавилися правоохоронці. Під час обшуків у жінки виявили та вилучили чорнові записи, що свідчать про протиправну діяльність.

Подробиці справи

Наразі правоохоронці встановлюють спільників жінки, які причетні до організації незаконної схеми із витрачання благодійної допомоги.



Експосадовиця витратила близько 1 мільйона гривень благодійних пожертв / Фото Офісу Генпрокурора

Експосадовиці вже повідомили про підозру за фактом незаконного використання благодійних пожертв. Якщо її вина буде доведена у суді, жінці може загрожувати від 5 до 7 років позбавлення волі.

Псевдоволонтерство в Україні

На початку червня в Одеській області затримали керівника благодійного фонду та його підлеглого. Їх підозрюють у розкраданні гумдопомоги, призначеної українським захисникам. Слідчі з СБУ встановили, що чоловік насправді продавав речі, які надавались йому, як гуманітарна допомога.

Також у червні СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги у Львівській області. Досить впливовий чоловік на Львівщині разом зі спільниками продавав товари, які завозив в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

На Тернопільщині судитимуть псевдоволонтерів. Вони придбали за пожертвувані гроші 2 авто для себе вартістю 2 мільйони гривень. Шахраї збирали гроші начебто на ЗСУ на початку війни. До злочину також причетна дружина одного з псевдоволонтерів.

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