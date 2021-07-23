Ми за Путіна не голосували: під Києвом помітили Mercedes з російськими номерами
23 липня 2021 , 12:25Читать новость на русском
У Броварах помітили Mercedes з московськими номерами й наліпкою на задньому склі – "ми за Путіна не голосували. Не чіпайте тачку". Фото потрапило до соцмереж – українці не вірять росіянам.
Користувачі телеграму припускають, що так говорять всі, хто приїжджає в Україну з країни-агресора. Мовляв, лише для того, аби їх не чіпали.
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Фотографію оприлюднили у спільноті "Підслухано у водіїв Києва".
Скільки голосували за Путіна
До речі, за Володимира Путіна на виборах 2018 року, за офіційними даними, проголосавло понад 76% виборців.
Російські номери у Києві
В столиці іноді помічають автівки з номерами Російської Федерації. Ось кілька випадків, про які писали на сайті 24 каналу:
- У Києві водій з російськими номерами ледь не скоїв ДТП та ще вийшов скаржитись.
- У столиці помітили авто, яке може належати російським військовим.