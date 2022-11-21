Оселився на Київщині: затримали ватажка бойовиків, який захоплював управління СБУ у Луганську

Помічник "міністра мвд" псевдореспубліки вирішив заховатися від правосуддя у Київській області. Він переховувався від правоохоронців з 2014 року.

Про це повідомили 21 листопада у Службі безпеки України. Їм вдалось затримати бойовика, який захоплював будівлю луганського управління СБУ.

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"У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій на Київщині затримано колишнього ватажка бойовиків з позивним "Сотий". Після подій 2014 року він переховувався від правосуддя, зокрема у тимчасово окупованих районах України", – зазначили в СБУ.



Затримання бойовика / Фото СБУ

Належав до керівного складу

Бойовик, як сказали в СБУ, заліг на дно у Київській області. Раніше він належав до керівного складу окупаційної адміністрації загарбаного Луганська. Відомо, що чоловік напряму контактував з кадровими працівниками спецслужб Кремля.

За протекції спецслужб ворога колаборант став "помічником міністра мвд". Крім цього, обійняв посаду командира штурмового підрозділу "спеціального відділу швидкого реагування". Формування більш відоме як частина російського СОБР.

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Що зробив затриманий

Чоловік організував злочини з представниками центральних підрозділів російських спецслужб. Через це зустрічався з ними в тимчасово окупованому Кремлі. Крім цього, затриманий у 2014 році командував бойовиками під час захоплення адмінбудівлі луганського управління СБУ.

Злочинець передав персональні дані працівників Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях. Він створив мережу інформаторів, які повідомляли про дислокацію та переміщення підрозділів антитерористичної операції на Сході України. Зокрема, є факти передачі даних щодо руху колон з військовою технікою сил АТО біля Сєвєродонецька, Лисичанська і Сватового.

Про злочини та одержані дані доповідав таким російським кураторам і ватажкам бойовиків:

️ "глава парламенту" Олексій Карякін,

️ "міністр мвд лнр" Ігор Корнет,

️ "воєнний комендант" окупованого Луганська Сергій Грачов з позивним "Грач".

Злочинець передає інформацію окупантам: дивіться відео

Затриманий бойовик охороняв громадян країни-окупантки, які у 2014 році приїхали на Луганщину і Донеччину, щоб провести псевдореферендуми.

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