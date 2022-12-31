На Київщині та ще у кількох областях повідомляють про роботу ППО

31 грудня 2022, 13:48
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Напередодні Нового Року, 31 грудня, в усіх областях України пролунали звуки повітряної тривоги. Згодом про роботу ППО повідомили у низці регіонів.

Зокрема, голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО в Київській області. Він закликав жителів перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео з місць подій.

Важливо По всій Україні – повітряна тривога: прямуйте в укриття

В яких ще областях чули вибухи

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунченко повідомив, що Повітряні сили успішно відпрацювали на території Житомирської області. Перед цим очільник адміністрації попереджав про пуск "Калібрів" з Каспійського моря.

Варто додати, що за неофіційною інформацією, роботу ППО фіксують також на Вінниччині, Харківщині, Тернопільщині та Херсонщині.

Згодом, близько 14:00, у мережах повідомляли про звуки вибухів на Хмельниччині та Запоріжжі. Мер Києві Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці, а Олександр Сєнькевич – у Миколаївській області.

На Київщині гучно. Країна-терорист випустила декілька хвиль ракет. Вітають нас із Новим роком. Але ж ми вистоїмо. Наші сили протиповітряної оборони відпрацьовують,
– написав Олексій Кулеба.

Зауважте! Не варто нехтувати своїм життям. Якщо чуєте оголошення про небезпеку – пройдіть в укриття або дотримуйтеся правила "двох стін".

Що відомо про повітряну тривогу 31 грудня 

  • Близько 12:00 в усіх регіонах України пролунали сирени. Також безперервна повітряна тривога продовжується на Луганщині. А від 11 грудня і в тимчасово окупованому Криму.
  • О 12:18 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про запуск ворожих ракет. Він зазначив, що окупанти вирішили спробувати зіпсувати українцям цей день.
  • До слова, повітряну тривогу прокоментував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. "Невдахи активізувались, але нічого, вони своє отримають", – написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.
  • Близько 13:20 з'явилися повідомлення, що значна кількість ракет летить через Конотоп у напрямку Чернігівської або Київської областей. Українців просять бути максимально обережними, адже ворог цинічний і підступний.

Попередні обстріли України

  • У ніч з 29 на 30 грудня Росія атакувала Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва. Загалом було випущено 16 шахідів, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.
  • Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України.
  • Відомо про 10 знищених дронів над Дніпропетровщиною та Запоріжжям. Столичний мер Віталій Кличко інформував, що 7 дронів-камікадзе хотіли атакувати Київ. Два з них збили на підльоті до столиці, ще 5 – над Києвом.
  • Уламки одного шахіда влучили в адмінбудівлю у Голосіївському районі Києві. В ОП показали руйнування від атаки дрона-камікадзе.
Автор: Анна Романюк