На Київщині та ще в кількох областях оголошували тривогу: яка причина

В низці областей вдень 30 жовтня лунає повітряна тривога. Вона була пов'язана із ракетною небезпекою.

Тривога доходила до Київської області. 24 Канал закликає жителів всіх областей України прямувати в укриття цивільного захисту, якщо є небезпека.

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Повітряна тривога була в низці областей України