На Київщині ще є невеликі російські ДРГ, але триває очищення, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів про актуальну ситуацію у Києвській області. Президент наголосив, що цей регіон ще зачищають від диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Про це глава держави розповів у інтерв'ю турецькому каналу Habertürk. Його запитали, зокрема, про причини відведення російських військ від Києва.

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Київська область – "майже звільнена"

Зеленський наголосив, що українська армія дала гідну відсіч окупації Київщини. З маленьких міст ворога уже вигнали, а у сам Київ його не пустили, попри низку атак й бомбардування. За словами президента, станом на 6 квітня область – майже звільнена.

Чому я кажу "майже"? Бо ще працює наша СБУ й військові. Тому що ті чи інші ДРГ залишилися. Але йде очищення області,

– пояснив він.

Чому російські окупанти відійшли

Як підкреслив український лідер, росіян спонукали відійти від Києва 2 прични. По-перше, вони не витримали відсічі українських захисників й не змогли продовжувати тиск. По-друге, ворог змінює тактику й розраховує битися за Донбас. "Вони хочуть битися за тимчасово окупованих Схід України й будуть бої на Півдні", – додав він.

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