На Київщині сили ППО збили російську ракету

Російські окупанти 22 травня випустили ракету по Київській області. На щастя, її збили українські Сили протиповітряної оборони.

Деталі про атаку окупантів

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Також відомо, що ракета не пошкодила будівлі.

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У Київській ОВА зазначили, що ракету збили над Фастівським районом. Більше інформації ще уточнюють.

Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог,

– наголосили в ОВА.



Уламок ворожої ракети / Фото Київської ОВА



Місце, де впала російська ракета / Фото Київської ОВА

Зауважимо, повітряну тривогу на Київщині оголосили близько 13:10. За якийсь час місцеві мешканці почули звуки вибухів. ЗМІ писали, що це працює ППО. До речі, вибухи також пролунали у Малині, що в Житомирській області. Інформацію про них підтвердив міський голова Олександр Ситайло.

22 травня Збройні Сили України також знищили російський штурмовик Су-25 . Ворожий "Грач" вслід за кораблем відправили бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади. Львівським десантникам вдалося це зробити завдяки переносному зенітно-ракетному комплексу "Ігла".

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Уночі проти 22 травня російська армія випустила ракети по Запорізькій області. Під удар потрапила цивільна інфраструктура одного з сіл на Вільнянщині. Унаслідок атаки є постраждалі. Наразі невідомо, скільки саме людей зазнали поранень та в якому вони стані.

20 травня окупанти атакували Одеську область. Вони випустили крилату ракету зі стратегічної авіації. Снаряд влучив у промислове підприємство з добривами. Через це утворилася триметрова вирва, діаметр якої сягнув 12 метрів. Після вибуху виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав. Також відомо, що загрози навколишньому середовищу немає.

У Миколаївській області під ракетний удар потрапила база будівельної компанії. Через це загорілася заправна станція. Також відомо, що багато будівельних матеріалів – знищені.

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