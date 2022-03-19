На Київщині спрацювали всі напрямки, окрім Бородянки, – Верещук про евакуацію

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів. Вона заявила, що 19-го березня спрацювали майже всі евакуаційні напрямки на Київщині.

Евакуаційні автобуси на напрямку Бородянки зупинилися

Ірина Верещук заявила, що на Київщині спрацювали майже всі напрямки, окрім Бородянки, повідомляє 24 канал. Вона зазначила, що у напрямку Бородянки не змогли виїхати автобуси.

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Верещук зазначила, що евакуаційні автобуси зупинилися і продовжать рух 20-го березня.

Якщо брати детально, то сьогодні спрацювала Київщина. Майже всі напрямки спрацювали, крім Бородянки. На цей напрямок не вдалося виїхати автобусам, але вони зупинилися напівдорозі і зранку почнуть рухатися. Цей маршрут залишається і на завтра,

– сказала міністерка.

Верещук повідомила, що на 20 березня точно планують евакуацію в Київській області. Однак евакуація залежить від безпекової ситуації. Українські військові повинні підтвердити безпечність.

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