Ексчиновницю Міноборони судитимуть за махінації з житлом на Київщині для військовослужбовців

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо ексочільниці департаменту капітального будівництва Міноборони, яку підозрюють у махінаціях з житлом для військовослужбовців. До того ж у неї був спільник – директор компанії-забудовниці.

Так, зловмисники створили умови для перерахування грошей за нібито готові квартири для вселення військовослужбовців. Справу вже скерували до суду.

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Махінації з житлом для військовослужбовців

Як стало відомо, ексочільниця департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України та її спільник – директор компанії-забудовниці – розтратили понад 18,66 мільйона гривень. Вони нібито підготували для вселення військовослужбовців та їхніх родин 96 квартир у будинку в Києво-Святошинському районі.

Насправді ж будинок та оселі в ньому на той момент були недобудовані, не мали внутрішнього оздоблення та всіх підведених комунікацій. Таким чином, квартири не були придатні до життя.

Натомість зловмисники фактично підробили необхідні для перерахунку коштів документи шляхом внесення недостовірних відомостей про стан готовності житла.

Директор компанії-забудовниці подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, хоча будівництво на той момент не було завершено. Це й сприяло вчиненню злочину.

У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру зловмисникам, а у грудні слідство завершили відкрили стороні захисту матеріали справи для ознайомлення.

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Втрати бюджету від афер на митниці

Нагадаємо, що СБУ та ДБР продовжують проводити заходи протидії зловживанням на митниці. Попередньо, щомісячно оборудки на митниці вимивають з державного бюджету до десяти мільярдів гривень.

Згідно з інформацією, яку оприлюднювало СБУ, держава недоотримала сотні мільйонів гривень. Через ці махінації посадовців митниці звільнили.